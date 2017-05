Voor vijfde keer autobrand bij zelfde familie

In het Brabantse Geldrop is in de Goorstraat voor de vijfde keer in relatief korte periode een voertuig in brand gestoken.

In de nacht van dinsdag op woensdag ging de bestelbus van de familie Cornelissen in vlammen op. Het is al het vijfde voertuig van de familie dat in korte tijd in brand wordt gestoken. Dit meldt Omroep Brabant woensdag. De familie woont sinds juli 2016 in de Goorstraat. Het is voor hen een raadsel waarom juist zij steeds doelwit zijn van de autobranden. De bestelbus zou op precies dezelfde plek hebben gestaan waar de uitgebrande auto van Cornelissen vorige week stond.

Geert Cornelissen en zijn vrouw slapen slecht door alle gebeurtenissen. Geert Corneslissen tegen de lokale omroep: 'Het is slecht voor onze nachtrust, we zijn steeds bang dat er weer iets gebeurt.'

Na de eerste autobrand plaatste Geert een camera. Er is dus beeldmateriaal waarop de daders te zien zijn.

In totaal gingen in het dorp dit jaar acht wagens in vlammen op,