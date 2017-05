Verdacht object onder A2 Nieuwegein geen explosief

Uit voorzorg werd woensdagochtend bij Nieuwegein de A2 afgesloten nadat een verdacht object was gevonden. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Verdacht object onder viaduct

Woensdagochtend vonden medewerkers van de Groenvoorziening een verdacht object op het Hooglandse Jaagpad. De Explosieven Opruimingsdienst deed onderzoek. Omdat niet duidelijk was om wat voor object het ging, werden voorzorgsmaatregelen genomen.

A2 afgesloten

Die voorzorgsmaatregelen bestonden onder andere uit het afsluiten van de A2. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten van Oudenrijn tot Vianen. Via omleidingsborden van Rijkswaterstaat werd verkeer omgeleid via de A27. Ook werd het scheepsvaartverkeer stil gelegd op het Hollandse Diep.

Nadat de Explosieven Opruimingsdienst vast kon stellen dat het geen explosief materiaal betrof, werden de afsluitingen opgeheven. Waarschijnlijk was het object achtergelaten in het kader van een speurtocht.

Het verkeer, zowel op de weg als het water, kon zijn doorgang weer vinden. De verwachting is dat het verkeer nog enige tijd hinder ondervindt van de genomen maatregelen.