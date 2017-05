Politieactie en evacuaties in Arnhem vanwege gewapende man: 'iedereen binnenblijven'

In Arnhem is momenteel in de wijk Klarendal een grote politieactie aan de gang.

Iedereen in het afgezette gebied moet binnenblijven

Bij de politie is een melding binnengekomen dat er een gewapende man zou rondlopen in het wijkcentrum aan de Rappardstraat. De politie is bezig omwonenden te evacueren en ook de Coop supermarkt wordt ontruimd. De weg is voor een groot deel afgezet. Dit meldt GelreNieuws en Omroep Gelderlandd woensdag. De politie adviseert iedereen in het afgezette gebied om binnen te blijven.

Grip2

Boven Arnhem-Noord vliegt een politiehelikopter en de hulpdiensten hebben opgeschaald naar Grip2, wat inhoudt dat de inzet van alle hulpdiensten onderling goed gecoördineerd wrodt, wat ook een effect heeft op een groter gebied. Ook is er een arrestatieteam van de politie opgeroepen en is de politie met veel mensen en materieel ter plaatse, aldus de krant.

Geen treinen

De NS meldt dat treinen tussen Arnhem Centraal en Zevenaar en tussen Arnhem Centraal en Dieren niet rijden niet door inzet van de hulpdiensten. Volgens een treinreizigster bij Omroep Gelderland zei een conductrice dat er een man met een pistool langs het spoor loopt.