E-book waarmee u computer basisvaardigheden kunt leren

Werken met de computer kan voor mensen die niet beschikken over computer basisvaardigheden zorgen voor verschillende problemen en frustratie. Wanneer er eindelijk de stap wordt genomen dat er op zoek wordt gegaan naar materie om meer te leren over computers, wordt er vaak informatie gevonden die vol staat met onbegrijpelijke termen. Daarom is er een e-book geschreven die stap voor stap en op een duidelijke manier uitlegt hoe er gewerkt kan worden met de computer.

Het leven zonder computer wordt steeds ingewikkelder

Tegenwoordig moeten steeds vaker belangrijke zaken via de computer geregeld worden. Communicatie voor het werk gaat inmiddels steeds vaker via de computer, net als het maken van afspraken. Het komt ook steeds vaker voor dat bepaalde producten niet meer in de reguliere winkels verkrijgbaar zijn, waardoor gebruik van het internet onvermijdelijk wordt. Voor mensen die niet vanaf jongs af aan met een computer gewerkt hebben, kan de computer een steeds groter struikelblok worden. Daarom is het belangrijk dat ook deze mensen de kans krijgen om de basisvaardigheden van het werken met de computer te leren. Dit is goed voor het zelfvertrouwen, omdat er minder vaak hulp ingeschakeld hoeft te worden voor het regelen van verschillende zaken.

E-book met meer informatie over computers

In het e-book komen verschillende aspecten naar voren die meer inzicht in de computer geven. Er wordt op een duidelijk uitgelegd hoe de computer werkt: van het aanzetten van de computer tot het versturen van een e-mail. Het e-book beschikt over begrijpelijke materie en wanneer er lastige termen naar voren komen, wordt hier duidelijk uitleg over gegeven. In het ongewisse blijven over de betekenis van een bepaalde term zal dankzij dit e-book niet voorkomen.

De mogelijkheid om zelfstandig te werken met de computer

Na het doorlopen van het e-book is er genoeg informatie verkregen om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan met de computer. Omdat het e-book ingaat op uiteenlopende aspecten die bij het werken met een computer komen kijken, zullen de meest voorkomende onderwerpen uit de praktijk al in de theorie behandeld zijn. Het doorlopen van het e-book zal een verrijking zijn voor iedereen die graag de belangrijkste computer basisvaardigheden wil leren.

Download het e-book op de website van Klingel

Het e-book is gratis te downloaden op de website van Klingel. Na het downloaden van het e-book kan de materie op eigen tempo en in eigen omgeving doorlopen worden. Het e-book is te downloaden op: http://www.klingel.nl/computer-basisvaardigheden-op-een-rijtje-ebook/