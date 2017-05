Tientallen giftige dieren aangetroffen in bagage Rus

nspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag 2 mei in samenwerking met de Douane een Rus aangehouden op luchthaven Schiphol. Hij wordt verdacht van het in zijn bagage smokkelen van tientallen levende slangen, kikkers, kakkerlakken en hagedissen. Een groot deel van de dieren is uiterst giftig. Het gaat niet om beschermde soorten, maar deze manier van vervoeren is om dierenwelzijnsredenen niet toegestaan. De man is in verzekering gesteld voor nader onderzoek. De dieren zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een deskundige opvang.

De Rus was vanuit Brazilië via Schiphol onderweg naar Rusland. In zijn rugzak bleken 26 lanspuntslangen, 33 kakkerlakken, 11 hagedissen en 16 kikkers te zitten. Het is niet toegestaan om levende dieren in reguliere bagage te vervoeren. Door zoveel dieren in plastic bakjes in zijn rugzak te stoppen, heeft de man ze ernstig geschaad in hun welzijn. Daarom heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit proces-verbaal opgemaakt voor dierkwelling. De officier van justitie zal bepalen hoe de zaak verder gaat.

Bijzondere dieren

Een groot deel van de aangetroffen dieren is bijzonder. Alle 26 slangen en 10 van de kikkers zijn in staat om met hun gif mensen te doden. Twee andere kikkers zijn van de soort Phasmahyla cruzi, die pas in 2009 wetenschappelijk is beschreven. De 11 hagedissen zijn zeldzame dikkopanolissen. Dat zijn kleine leguaanachtigen, die in het wild alleen in Brazilië voorkomen.