Man op Koningsdag in elkaar geslagen en gekneveld van 1e etage gegooid

Op Koningsdag is in Rotterdam een man in elkaar geslagen en gekneveld van de eerste etage gegooid. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Koningsdag

Politieagenten moesten op Koningsdag op daken klimmen van woningen aan de Zwart Janstraat om zo de gewonde man te vinden die gekneveld achter de woning lag. Vanaf het dak zagen zij het slachtoffer, dat in de bosjes lag.

Brandweer

De man was slecht bereikbaar en zelfs de brandweer moest eraan te pas komen om een hek door te zagen en de man te bereiken. Het slachtoffer werd met diverse verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd. De man verklaarde dat hij naar de woning was gelokt en daar in elkaar was geslagen en gekneveld. Vervolgens werd hij vanaf de eerste verdieping uit de woning gegooid.

Onderzoek

De politie startte meteen een onderzoek naar de daders. Zij hielden twee dagen later een 33-jarige man uit Rotterdam aan bij zijn woning. In Hapert hielden politieagenten een 20-jarige vrouw en een 18-jarige man uit Rotterdam aan.

Voorgeleid

Allen worden verdacht van betrokkenheid bij het incident. De drie verdachten zijn dinsdag aan het eind van de middag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van poging tot doodslag en blijven zeker 14 dagen langer vast zitten. Het onderzoek naar de toedracht van het incident wordt voortgezet. Vooralsnog lijkt een motief in de relationele sfeer aan het voorval ten grondslag te liggen.