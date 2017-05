Amsterdam stopt met vergoeden islamitische les

Er is in Amsterdam een subsidiepot van 12 miljoen euro beschikbaar voor scholierenvergoeding. Gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het minimum kunnen hier aanspraak op maken. Voor kinderen van de basisschool is dit 375 euro per jaar en 499 euro voor leerlingen van middelbare scholen. Dit kan besteedt worden naar eigen inzicht voor bijvoorbeeld lidmaatschap sport- of cultuurclub, een fiets, schoolspullen of lessen. Godsdienstonderwijs viel tot op heden tot de categorie lessen.

Uit onderzoek door de gemeente is gebleken dat er 312 duizend euro is bijgedragen aan islamitischonderwijs. Het zou volgens de krant gaan om 2500 declaraties. Hierbij zijn bonnetjes ingeleverd van 41 verschillende mosliminstellingen of particuliere docenten.

De gemeenteraad nam eerder dit jaar zonder deze informatie het besluit om godsdienstlessen van deze regeling uit te sluiten. Dit omdat degelijke subsidie in strijd zou zijn met scheiding tussen kerk en staat.

De verantwoordelijk wethouden schrijft aan de gemeenteraad de motie te zullen uitvoeren, maar heeft zijn bedenkingen bij de motivatie van de raad. Hij is van menig dat de gemeente de ouders het geld geven en niet de islamitische instellingen. 'En ik vrees vooral dat we als gemeente een beetje inconsequent bezig zijn. We hebben deze regeling ontworpen vanuit het liberale principe dat elke ouder zelf weet wat belangrijk is voor de ontwikkeling van zijn of haar kind. Nu gaan wij ineens als gemeente bepalen dat godsdienstles daar niet aan bijdraagt en balletles wel.'