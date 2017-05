Terborg gebukt onder tweede plofkraak

De plofkraak vond rond 02.00 uur plaats aan de Walstraat. De pinautomaat zat in een bebouw van een fysiotherapeut. Het voorste gedeelte van de geldautomaat is door de klap compleet weggeslagen. Het is ook nog niet duidelijk of er gebruik is gemaakt van gas of explosieven. Volgens Omroep Gelderland was de automaat in oktober vorig jaar ook al doelwit van criminelen. Het is onbekend of de daders iets hebben buitgemaakt. De schade is groot.