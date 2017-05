Spoedberaad op Buckingham Palace

Het is op dit moment nog onduidelijk waarom Lord Chamberlain, de staf van het personeel, zijn mensen gaat toespreken. Ook de personeelsleden van het buitenverblijf in het Schotse Balmoral zijn opgetrommeld.

Inmiddels wordt volop gespeculeerd over een mogelijk overlijden van prins Philip of van zijn vrouw koningin Elizabeth. Een bron meldt echter aan The Telegraph dat er geen reden is tot bezorgdheid over de gezondheid van beiden. Rond 09.00 uur zal de toespraak voor het personeel beginnen en volgt enige tijd later een verklaring. Pas dan weten we wat er daadwerkelijk aan de hand is.​