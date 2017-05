Arrestatie na achtervolging in Waalwijk

De pui van een winkel aan de St. Antoniusstraat werd eruit geslagen. Het rolluik was weg gebroken en de ruit van de voordeur was geheel versplintert. De verdachten reden in een personenauto met hoge snelheid en zonder verlichting weg. De politie zette de achtervolging in. Spookrijdend trachtten ze over de Midden-Brabantweg te ontkomen, maar bij de afslag Nooder-Allee reed de bestuurder tegen het verkeer in de toerit op en op de rotonde verloor hij de macht over het stuur. Het voertuig crashte en de verdachten vluchtten te voet weg, maar de politie kon twee verdachten bij de kraag grijpen. De derde verdachte rende richting Tilburg en wist te ontvluchten. Een buurtonderzoek leverde niets op. Het is niet bekend wat er weggenomen is.