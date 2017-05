IJsselland ziekenhuis weer vrijgegeven na lekkage

De hulpdiensten zijn donderdagochtend massaal uitgerukt voor een lekkage van een gevaarlijke vloeistof in het IJsselland Ziekenhuis aan de Prins Constantijnweg in Capelle a/d IJssel.

In de kelder van het ziekenhuis was een vat omgevallen met daarin perazijnzuur. Het vrijkomen van deze damp zorgde voor ademhalingsproblemen bij twee medewerkers van het ziekenhuis. Hierop kwamen hulpdiensten massaal ter plaatse. De twee medewerkers zijn behandeld voor de ademhalingsklachten.



Twee bovengelegen afdelingen werden uit voorzorg ontruimd. Ook ambulances konden tijdelijk geen patiënten halen of brengen. Bezoekers van het ziekenhuis werden elders op het terrein van het ziekenhuis opgevangen. Inmiddels is de lekkage afgedekt tegen verdere verspreiding.

Ziekenhuis weer vrijgegeven

Omstreeks 13.30 uur was de situatie in het ziekenhuis weer onder controle. Ook de geplande afspraken na dit tijdstip konden weer doorgang vinden.