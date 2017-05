Geen herdenking vluchtelingen

In een open brief schrijft Matthijs Jaspers: ‘We hebben blijkbaar een open zenuw geraakt. Omdat we nooit de bedoeling hebben gehad vanuit boze woorden van start te gaan met de herdenking, hebben we besloten ons initiatief te staken.’

Eerder al besloot burgemeester Van der Laan van Amsterdam om de herdenking te verplaatsen naar de Nieuwmarkt. Het Rembrandtplein ligt op de route van de Nationale Herdenking en om wanorde te voorkomen, heeft Van der Laan hiertoe besloten.

‘We wilden mensen de kans geven om een andere groep slachtoffers te herdenken en een jongere generatie bij de Nationale Dodenherdenking te betrekken. Want wat is de zwarte bladzijde van deze tijd? De vluchtelingencrisis. Nu staan we vooral stil bij de slachtoffers van de inktzwarte bladzijde van de vorige generatie’, aldus de organisatie