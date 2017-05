Twee panden in Amsterdam gesloten na drugsvondst

De burgemeester van Amsterdam heeft twee woningen in zijn stad gesloten op grond van de opiumwet.

Op 3 april werd er in een woning aan de Kleiburg een hennepplantage aangetroffen met 140 planten. De apparatuur is in beslag genomen en er bleek illegaal stroom te zijn afgetapt.

In een woning aan de Barbusselaan werd op 18 april een plantage aangetroffen met 285 hennepplanten. Ook hier werd de stroom illegaal afgetapt.

Omdat hennepplantages tot onveilige situaties kan leiden en een aanzuigende werking kan hebben op criminaliteit, heeft de burgemeester besloten om beide woningen voor drie maanden te sluiten.