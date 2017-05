Zwaarbepakte fietser van snelweg A9 gehaald

Een politie-eenheid van het Team Hoofdwegen Amsterdam kwam donderdag een fietser tegen terwijl zij op dat moment op de snelweg A9 reden ter hoogte van Betlembrug die tussen Muiden en Amsterdam-Zuidoost over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat.

Zwaarbepakt

Ze spraken de man, die zwaarbepakt was met een grote zware rugzak en diverse losse tasjes aan het stuur en zadel, aan met de vraag wat hij van plan was. De man gaf tegenover de politie aan dat hij op weg was naar Finland.

'Niet op de fiets'

Vanwege de veiligheid van de man zelf en de overige weggebruikers heeft de politie 'toch maar even aangegeven dat de snelweg wel de snelste weg is, maar niet op de fiets'. De man werd gevraagd om achter de vangrail zijn weg verder te vervolgen en dit bij voorkeur te doen op fietspaden en niet meer op de snelweg.