Motorrijder flink gewond bij aanrijding

Bij een aanrijding ter hoogte van de afrit A20 met de Hargalaan in Schiedam is donderdagavond een motorrijder gewond geraakt.

Een auto kwam hard in botsing met de motorrijder. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om hem te helpen. Een tweede ambulance die bij toeval passeerde, heeft extra ondersteuning verleend.

Het verkeer vanaf de A20 en vanuit Schiedam was volledig gestremd. Ook de extra ingezette bussen konden het ongeval niet passeren. De bestuurder van de motor is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.