Twee nieuwe aanhoudingen binnen groot onderzoek naar dodelijk schietincident Dynamostraat

Woensdag 3 mei vond op de Dynamostraat in Rotterdam-Zuid een schietincident plaats. Een 24-jarige Rotterdammer overleefde dit niet. De politie is een groot onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal. Gisteravond en vandaag werden een derde en vierde verdachte aangehouden.

Rond 14.00 uur woensdag belden getuigen het alarmnummer omdat zij schoten hoorden in de Dynamostraat. Het slachtoffer zou zijn meegenomen door een auto. Agenten gingen direct op onderzoek uit.

Aanhoudingen

Niet veel later bleek het slachtoffer binnen te zijn gebracht bij een ziekenhuis. Hij was zwaar gewond. De inzittenden van de auto werden in de buurt van het ziekenhuis aangehouden. Uit eerste informatie leek dat om vier mannen te gaan. Later bleken dat twee mannen te zijn, twee Rotterdammers van 21 en 25 jaar oud. ​Gisteravond laat werd een derde verdachte aangehouden. Vanmiddag hielden agenten een vierde verdachte, een 34-jarige man uit Rotterdam, aan. De politie onderzoekt hun betrokkenheid, net als de toedracht van het schietincident.

Meerdere plekken

Inmiddels is duidelijk dat zowel in een berging van een pand aan de Motorstraat als op de Dynamostraat is geschoten. De politie is woensdag tot laat bezig geweest om in beide straten sporen veilig te stellen. Er is een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) opgestart waarbij een groot team rechercheurs zich over de zaak buigt.

Beeldmateriaal

De politie heeft al enkele getuigen gesproken, maar komt graag in contact met iedereen die iets van het incident heeft gezien of er meer van weet. Ook is de politie op zoek naar beeldmateriaal.