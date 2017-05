Dronken bestuurder rijdt spook in Westerscheldetunnel

Een 60-jarige man uit Deurle (B) is vanochtend, vrijdag 5 mei, aangehouden omdat hij met een slok teveel op in de Westerscheldetunnel tegen een wand is aangereden.

Agenten kregen rond 05.30 uur de melding dat een auto al slingerend door de tunnel reed en tegen een wand zou zijn aangereden. Ter plaatse zagen de agenten de auto aan het einde van de tunnel bij de slagboom stilstaan. De bestuurder zat achter het stuur. Hij bleek na een eerste adamanalysetest te veel te hebben gedronken. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een bloedonderzoek (uitslag nog niet bekend). Aan de tunnelwand is geen schade geconstateerd, het is onduidelijk of de man daadwerkelijk tegen de wand is gereden.