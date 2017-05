Politiemol Mark M. had eerder ontmaskerd kunnen worden

Mark M, de vermeende politiemol uit Weert, had volgens de Limburger al veel eerder ontmaskerd kunnen worden. De Eindhovense politie zou al eerder getipt zijn over de activiteiten van M., maar schoof deze informatie terzijde.

De ex van Jeffrey van de A. had aangifte tegen hem gedaan. Zij stuurde in november 2014 een aanvullende mail naar de baliemedewerkster van de politie in Eindhoven. Hierin schrijft zij dat haar ex contact had met de chef van de Criminele Inlichtingendienst die hem stukken uit haar aangifte zou hebben verstrekt.

De mail werd vervolgens door de baliemedewerkster opgeslagen op haar computer, maar deed er vervolgens niets mee. Wanneer de tip zou zijn nagetrokken zou aan het licht zijn gekomen dat Mark M. gegevens van Jeffrey en zijn ex uit het recherchesysteem BlueView haalde.