Filmpje pakken. Ga jij/jullie zitten?

Zo hebben de reclamemakers 150 ruige motorrijders van een 'motorbende' in een bioscoopzaal geplaatst met slechts nog twee zitplaatsen in de zaal over.

Stelletjes, die gezellig een avondje uit zijn en bioscoopkaartjes kopen, lopen nietsvermoedend recht in het 'hol van de leeuw'. Veel stelletjes verlaten de bioscoopzaal nadat ze de mannen op rij zien zitten. Sommige stelletjes zien geen kwaad en nemen gewoon plaats. De stelletjes die besluiten plaats te nemen, krijgen een luid applaus en gratis bier van de 'bendeleden'.