Drie slachtoffers perazijnzuur nog in IJselland ziekenhuis

Er liggen nog drie mensen in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel na de lekkage perazijnzuur die afgelopen donderdag plaatsvond. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt tegenover De Telegraaf dat één van de slachtoffers op de intensive care ligt. De twee andere liggen op gewone verpleegafdelingen ter observatie.

Donderdag raakt 17 mensen gewond nadat er een zuurlekkage was ontstaan. De meeste hadden klachten over de ademhaling. Of de drie slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen medewerkers of bezoekers zijn wil het ziekenhuis niet zeggen.

In Gouda werd donderdagmiddag een 25-jarige man aangehouden die als uitzendkracht werkzaam was is het ziekenhuis. Vlak na het incident is de man vertrokken zonder iemand op de hoogte te stellen. Het zou om een verwarde man gaan die mogelijk een rol heeft gespeeld bij de lekkage.