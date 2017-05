Dode bij ongeval op A73 bij Grubbenvorst

Rond 06.15 uur kwam een melding bij de hulpdiensten binnen dat er op de A73 ter hoogte van Grubbenvorst een verkeersongeval was gebeurd. Er lag een auto in de berm en de bestuurder zat bekneld. Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto bevrijd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.