'Grote verschillen inkoopsite gebruikte smartphones'

Er zijn enorme verschillen zitten tussen inkoopsites van gebruikte mobiele telefoons, zowel in prijzen, voorwaarden als in afhandeling. Dit blijkt uit een prijzenscan en praktijkproef van de Consumentenbond bij 6 inkopers.

'Ook is niet altijd duidelijk of inkopers de telefoon terugsturen als het bod tegenvalt of als er onenigheid is over de staat van het toestel', aldus de Consumentenbond.

Tweedehands

De Consumentenbond deed onderzoek naar 6 sites die vaak hoog staan in de Google zoekresultaten: GSMLoket, RecycleMichael, Rebuy, Verkoopjetelefoon, WeBuyIt en Zonzoo. Dit soort sites doen een bod op gebruikte telefoons die consumenten willen verkopen. Uit de prijzenscan blijkt dat vooral toestellen uit het hogere prijssegment nog flink wat kunnen opleveren. Voor goedkope telefoons bieden inkoopsites vaak flink minder.

En vergelijken loont, want er zijn soms forse prijsverschillen tussen de inkoopsites. Voor een Samsung Galaxy S6 in goede staat bijvoorbeeld biedt RecycleMichael €222, terwijl Rebuy er €100 voor geeft. RecycleMichael heeft bij 6 van de 13 opgezochte smartphones het hoogste maximumbod, Zonzoo en Verkoopjetelefoon hebben doorgaans het laagste maximumbod.

Toestel niet terug

Uit de praktijkproef blijkt dat inkopers het bod na inspectie geregeld naar beneden bijstellen. Dit gebeurde bij 7 van de 12 toestellen die de Consumentenbond instuurde. De afhandeling verloopt de ene keer vlekkeloos, de andere keer zijn er problemen of duurt het lang. Opmerkelijk is dat WeBuyIt en Zonzoo in hun voorwaarden zeggen het toestel niet terug te sturen als consumenten niet tevreden zijn met het bod, maar dat in de praktijk wel doen.

Alleen Verkoopjetelefoon.nl stuurt toestellen daadwerkelijk niet terug. De Consumentenbond heeft het bedrijf laten weten dat ze ook duidelijk moeten aangeven dat consumenten het toestel niet terugkrijgen bij een geschil over de staat van het toestel.