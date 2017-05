Koning en koningin aanwezig bij 5 mei-concert Amsterdam

Nationale Dodenherdenking

Donderdagavond waren de koning, koningin en premier Rutte aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De minister-president was vrijdag 5 mei aanwezig bij de 5 mei-lezing in Haarlem en ontstak aansluitend op Bevrijdingspop Haarlem het Bevrijdingsvuur.

Nationale Viering Bevrijding, vrijdag 5 mei

De minister-president was vrijdag in Haarlem aanwezig bij de 5 mei-lezing ter gelegenheid van de Nationale Viering Bevrijding. Het thema van de viering is 'De kracht van het persoonlijke verhaal'. De 5 mei-lezing werd gehouden door acteur Nasrdin Dchar. Op Bevrijdingspop Haarlem hield minister-president Rutte een toespraak waarna hij rond 13.00 uur het Bevrijdingsvuur ontstak als signaal dat de veertien Bevrijdingsfestivals en alle andere activiteiten in het land waren geopend.

5 mei-concert

De koning en koningin en de minister-president wonen ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering Bevrijding het 5 mei-concert bij dat traditiegetrouw plaatsvindt op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.

Ali B en Roel van Velzen

De avond bestaat uit een variëteit aan verschillende uiteenlopende genres muziek die ten gehore zullen worden gebracht. Ali B opent de avond met het nummer 'Nieuwe Held' waarvan de tekst en de muziek door hem zelf gemaakt zijn.

Roel van Velzen zingt vanavond drie nummers. 'If I Ever Lose My Faith In You' van

Sting, 'Somebody to Love' van Queen en zijn eigen nummer 'Baby Get Higher'. De avond wordt traditiegetrouw afgesloten met het nummer 'We’ll Meet Again' waarbij de koning en koningin op een rondvaartboot vertrekken.

Volledige programma in volgorde:

Nieuwe Held, proloog

Tekst en muziek: Ali B

Arrangement: Vladimir Nikolov

The Magnificent Seven

Muziek: E. Bernstein

Arrangement: Vladimir Nikolov

Happy

Tekst en muziek: C2C

Zang: ZO! Gospel Choir

Arrangement: Martin Fondse

If I Ever Lose My Faith In You

Tekst en muziek: Sting

Zang: Roel van Velzen en Joy Wielkens

Delta Harp: Remy van Kesteren

Arrangement: Jesse Passenier

Sing, Sing, Sing

Tekst en muziek: B. Goodman

Solist: Martijn Vink, drums

Arrangement: Miho Hazama

Refugee

Muziek: R. van Kesteren / M. Fondse

Harp: Remy van Kesteren

Soldaat van Oranje

Muziek: R. van Otterloo

Als wij niets doen

Muziek: T. Harriman, tekst: P.P. Oland

Cast Soldaat van Oranje – De Musical

Arrangement: Tom Trapp

Tomorrow Eyes

Tekst en muziek: R. van Kesteren / M. Fondse

Zang: Joy Wielkens

Harp: Remy van Kesteren

Somebody to Love

Tekst en muziek: Queen

Zang: Roel van Velzen en ZO! Gospel Choir

Atchafalaya

Muziek: Snarky Puppy / Het Metropole Orkest

Arrangement: Michael League, Jules Buckley

A Change Is Gonna Come

Tekst en muziek: S. Cooke

Zang: Joy Wielkens en ZO! Gospel Choir

Arrangement: Bob Zimmerman

Kammerballet

Choreografie: Hans van Manen

Dans: Het Nationale Ballet met solisten Igone de Jongh en Vito Mazzeo.

Muziek: D. Scarlatti, Andante uit Sonate in b mineur, K.87

Piano: Olga Khoziainova

Ain’t No Mountain High Enough

Tekst en muziek: N. Ashford & V. Simpson

Zang: Joy Wielkens en ZO! Gospel Choir

Arrangement: Rogier Bosman

Big Night

Muziek: Vince Mendoza

Baby Get Higher

Tekst en muziek: D. Sneddon

Zang: Roel van Velzen, Joy Wielkens, ZO! Gospel Choir en cast Soldaat van Oranje – De Musical.

Delta Harp: Remy van Kesteren

Arrangement: Kevin Halpom

We’ll Meet Again

Tekst en muziek: R. Parker en H. Charles

Arrangement: Frits Bayens