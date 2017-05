Zeer grote brand op bedrijventerrein De Kwakel

Op een bedrijventerrein in De Kwakel woedt momenteel een grote brand. De brand brak uit rond 21.30 uur op het bedrijventerrein langs de N231.

Volgens omstanders zou het gaan om bedrijf Bosman Van Zaal. De brand gaat gepaard met een hoop rookontwikkeling. Het vuur woedt in een pand met meerdere bedrijven.

De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Omdat er mogelijk explosieve materialen in het pand staan, is de omgeving in een straal van circa 500 meter rond de brand afgesloten. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.