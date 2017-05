Oud-jeugdspelers PSV en Vitesse seksueel misbruikt

Het is voor het eerst dat in het Nederlandse profvoetbal slachtoffers van seksueel misbruik naar buiten treden en hun verhaal vertellen.

Het gaat om twee oud-jeugdspelers van Vitesse en PSV. De slachtoffers hebben zich in de afgelopen weken gemeld bij PSV en Vitesse. De directies van de clubs hebben vervolgens excuses gemaakt aan de oud-spelers voor wat hun in de opleiding is overkomen. Ook hebben ze een oproep gedaan aan andere oud-spelers om zich te melden als ze zijn misbruikt. Dit schrijft de Volkskrant zaterdag.

Misbruik Vitesse

Het seksueel misbruik bij PSV speelde zich af in de zestiger jaren. Bij Vitesse gebeurde het in 1996 en gaat het om een toen 12-jarige jeugdspeler van de club. Hij werd aangerand en een nacht lang vastgehouden door zijn elftalleider van de C1. Op verzoek van de club is dit nooit aar buiten gebracht. Het slachtoffer, Renald Majoor, stopte op zijn achttiende bij Vitesse. Hij had te veel last van de gevolgen van het misbruik. De dader werd veroordeeld tot zes jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Misbruik PSV

In de jaren zestig werd een jeugdspeler bij PSV misbruikt. Hij werd vanaf zijn achtste jarenlang aangerand door een man die betrokken was bij de jeugdopleiding, zo schrijft de krant. Vaak vond dat plaats na afloop van trainingen in een bos in de buurt van het jeugdcomplex van de club. Het slachtoffer heeft hiervan nooit melding durven maken, tot hij een oproep zag in de Volkskrant. Hij wenst anoniem te blijven. Het slachtoffer sprak deze week voor het eerst met de directieleden van de club over het misbruik. Hierbij was de Volkskrant aanwezig. Het zou hem niet verbazen als er meer voetballertjes zijn misbruikt. De dader is begin jaren zeventig naar het buitenland verhuisd.

De directies van beide clubs zijn erg geschrokken van de misbruikverhalen..