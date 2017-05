Woningen Groningen ontruimd na vondst gevaarlijke stof

In een woning in de straat Voor het voormalig kleine Poortje in Groningen is een gevaarlijke stof aangetroffen.

Daarop heeft de politie zaterdagochtend een aantal panden in de straat ontruimd. Het zou gaan om vijf woningen met in totaal 21 bewoners. zo melden verschillende media. RTV Noord meldt dat het om drie woningen en twee woonboten gaat.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding dat er een explosie was geweest in een woning aan de Oude Roodehaansterweg, verderop in de stad. Daarbij is een man opgepakt. Toen de politie het huis van deze verdachte, gelegen aan Voor het voormalig kleine Poortje, onderzocht, stuitte zij op een gevaarlijke stof. Hierop werd de bewoner aangehouden.

De explosievenopruimingsdienst (EOD) is in de woning aanwezig en onderzoekt de stof. De EOD stelt vast dat de stof geen direct gevaar vormt voor de omgeving. Zodra het onderzoek is afgerond kunnen de omwonenden weer terug naar hun huis, zo meldt de lokale omroep.