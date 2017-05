Vijf jongens aangehouden op verdenking van brandstichting duingebied

De politie heeft na een melding van brandstichting in het duingebied bij de Zeeweg in Overveen vijf jongens aangehouden.

Na een melding van een brandje in het duingebied nabij de Zeeweg in Overveen, werd de politie vrijdag aan het eind van de middag ter plaatse gevraagd. Daar trof de politie een boswachter aan met vijf jongens, afkomstig uit Haarlem en Halfweg. De boswachter had de jongens staande gehouden en was met de jongens inmiddels bezig om het brandje te blussen.

Alle vijf jongens zijn door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij brandstichting. De jongens, in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar werden gisteravond overgebracht naar het politiebureau en zijn ingesloten. De brandweer is ter plaatse geweest voor de nacontrole van de brand.

De vijf jongeren zijn ingesloten en hun rol of betrokkenheid bij de brandstichting wordt onderzocht.