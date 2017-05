Honderden Belgen kopen medicijnen in Nederland vanwege grote prijsverschil

Daarmee willen ze een protest laten horen tegen de hoge prijzen voor geneesmiddelen als paracetamol en maarzuurremmers in hun eigen land. Dit meldt onder meer Omroep Zeeland zaterdag.

Medicijntoeristen

Acht bussen uit verschillende delen van België zijn naar Hulst gereden. Er is veel Belgische en Nederlandse pers op de been voor de komst van de Belgen. Burgemeester Jan-Frans Mulder tegen de lokale omroep: 'Na het verdwijnen van het sekstoerisme en het banktoerisme hebben we nu het medicijntoerisme waar Hulst van profiteert.' De 400 medijntoeristen, zoals de Belgen worden genoemd, is gevraagd om niet allemaal tegelijk naar de twee deelnemende apotheken te gaan. Verder heeft de gemeente Hulst plattegronden en consumptiebonnen uitgedeeld.

Vijf tot tien keer duurder

In Hulst zijn vooral de cholesterolverlagers, maagzuurremmers en bloeddrukverlagers erg in trek. Die kosten in België namelijk vijf tot tien keer zoveel. In nederland kost een doosje maagzuurremmers drie euro, maar volgens de de Vlaamse huisarts en organisator van de medicijntour Dirk van Duppen in België wel zo'n 42 euro. Dat zou volgens Van Duppen komen omdat ziektekostenverzekeringen in Nederland werken met aanbestedingen, zodra het patent is verlopen. Van Duppen wil met deze actie de Belgische minister van Volksgezondheid laten zien dat het zo niet langer kan.