Peuter valt van drie hoog

In Amsterdam Slotermeer is zaterdagmiddag een peuter gewond geraakt bij een val uit het raam van een flat aan de Reina Prinsen Geerligsstraat. Dit meldt AT5 zaterdag.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur. er kwamen meerdere ambulances ter plaatse en ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Volgens de politie was het kindje wel aanspreekbaar. Het is per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

De lokale zender meldt dat het volgens omstanders om een jochie van ongeveer drie jaar oud gaat.