Auto vliegt in brand na schampen bus

Bij een verkeersongeval in Sittard, waarbij een auto een bus geschampt heeft, zijn de inzittenden van de auto naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde rond 19.00 uur op de Leyenbroekerweg. Een personenauto met drie inzittenden schampte een tegemoet rijdende bus, waarna de auto begon te tollen en over de kop ging. Daarna is de auto in brand gevlogen. De bestuurder en zijn medepassagiers waren toen al uit de auto. Ze waren aanspreekbaar toen ze – met tot nu toe onbekend letsel - met een ambulance naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De chauffeur van de bus, evenals een reiziger, liepen lichte verwondingen op en konden ter plaatse behandeld worden.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is op dit moment nog niet bekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht en oorzaak van het verkeersongeluk.