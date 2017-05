Ernstig eenzijdig ongeval met scooterrijder

In de bocht, ter hoogte van de Fortunaweg, heeft de bestuurder de macht over het stuur verloren en is hard onderuit gegaan. Omstanders troffen het slachtoffer op het asfalt aan. De traumahelikopter is ter ondersteuning van het ambulancepersoneel meegevlogen. Uiteindelijk is de man met een hoofdwond per ambulance met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Onderzoek moet uitwijzen wat de ware toedracht van het ongeluk is geweest.