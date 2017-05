Burgemeester: Explosie Winschoten was een ongeluk

Na een explosie in een woning aan de Engelstilstraat in Winschoten is zondagmorgen een zeer grote brand uitgebroken. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen.

Zwaar gewonde

Omstreeks 09.40 uur vond de explosie plaats in de woning. Direct werden de woningen en omliggende panden ontruimd. Door de explosie raakte één persoon zwaargewond. De brandweer deed direct metingen in en om de woning en kon geen gas waarnemen.

Zeer grote brand

Niet veel later brak er door nog onbekende oorzaak brand uit in de woning die snel om zich heen greep. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en meerdere brandweer korpsen uit de omgeving rukte uit om de brand te bestrijden.

Ramen en deuren sluiten

Bij de brand komt veel rook vrij en de brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Om mensen te waarschuwen is een NL-Alert verstuurd. Om de luchtkwaliteit te meten heeft de brandweer twee meetploegen opgeroepen.

Overslag naar andere woningen

Bij de bestrijding van de brand heeft men vier blusvoertuigen en drie hoogwerkers ingezet. Om voldoende bluswater op de plaats van de brand te krijgen heeft men een groot watertransport ingezet. Door de dichte bebouwing heeft de brandweer overslag naar naastgelegen woningen niet kunnen voorkomen. De inzet is om verdere uitbreiding te beperken.

Opvang

Omwonende die nu niet terug kunnen naar hun woning kunnen zich melden bij de sporthal aan de Mr. DU Stikkerlaan. Hier worden zij opgevangen.

Dochter ging onder de douche

Tegenover RTV Noord doet de eigenaar van het pand zijn verhaal. Zijn dochter ging onder de douche en men hoorde een harde knal. Vermoedelijk is de explosie ontstaan door het ontsteken van de geiser. Een beging van brand heeft de eigenaar zelf kunnen blussen.

Logeerfeestje

De kinderen hadden een feestje en er was waren enkele slaapplekken ingericht. Eén van de loges is door de explosie naar buiten geslingerd en liep brandwonden op. In eerste instantie werd het slachtoffer naar het UMCG gebracht, maar later naar de brandwondenafdeling van het Matini Ziekenhuis. Volgens de burgemeester van Oldambt was het slachtoffer aanspreekbaar.

Brand meester

Rond 15.00 uur kon de brandweer het sein brand meester geven. Nabluswerkzaamheden zullen nog enkele uren in beslag nemen. Hierna kan de schade aan de verschillende panden worden opgenomen. Volgens burgemeester Pieter Smit zijn er in totaal 10 woningen ontruimd. Bekeken zal worden wanneer en wie er weer naar huis kan. Na inspectie bleken er drie panden te zijn verwoest door de explosie en de brand. Smit liet tijdens een persconferentie weten dat de explosie een ongeluk was.