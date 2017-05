Man (32) uit Einhoven dood op staat aangetroffen

In de Memlincstraat in Eindhoven heeft de politie zondagmorgen een 32-jarige dode man aangetroffen.

Omstreeks 06.00 uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten dat er een gewonde man op straat zou liggen op de hoek van de Memlincstraat en de Kaapseweg. Hulp voor de man bleek tevergeefs. Het slachtoffer overleed op de plaats van het incident.

Omstanders zeggen tegenover het Eindhovens Dagblad dat de 32-jarige man uit Eindhoven is doodgeschoten. Kort na het incident kwamen familieleden van de dode man in de straat. Dit zorgde volgens de krant in het begin voor een gespannen sfeer.

Omroep Brabant weet te melden dat de vriendin van de man in de Memlincstraat woont

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.