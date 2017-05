Masten van boot veel te lang voor auto

Zo halen vele motorliefhebbers hun motorfiets weer uit de stalling en maken eigenaren van caravans hun plek weer gereed voor de komende tijd.

Ook watersportliefhebbers beginnen zo langzaam aan hun vaartuigen weer op te tuigen. In Amstelhoek reed een watersportliefhebber vandaag met zijn masten van zijn boot op het dak van de auto. De masten zijn duidelijk te lang voor het voertuig, maar creatief was de bestuurder wel. Om medeweggebruikers attent te maken op de achter uitstekende lading had men een gele boodschappentas vast gemaakt.

Hopen dat het mooie weer blijft aanhouden, zodat de liefhebbers hiervan kunnen genieten.