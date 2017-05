Aantal kinderontvoeringen neemt toe

Het aantal kinderontvoeringen neemt toe. In 2016 zijn in totaal 251 ontvoerde kinderen gemeld bij het Centrum IKO. Dat zijn 14 kinderen meer dan in 2015.

In 2016 waren 443 kinderen betrokken bij een dreiging, 68 meer kinderen dan in 2015. In 2015 rapporteerde het Centrum IKO nog een lichte daling in het aantal internationale kinderontvoeringen. Deze trend heeft zich niet doorgezet, integendeel: in 2016 is het aantal ontvoeringen en dreigingen fors gestegen.

Deze cijfers geven niet het hele beeld. Internationale kinderontvoering blijft in de taboesfeer. De omgeving reageert vaak negatief als de buitenlandse partner na het stuklopen van de relatie met de kinderen vertrekt. “We hadden je toch gewaarschuwd.”, wordt er dan gezegd. De andere ouder blijft achter met de schaamte. Eenmaal over de grens komt de helft van de ontvoerde kinderen niet meer terug. Dit is stil leed. Daarom blijft het Centrum IKO inzetten op preventie. Wij ondersteunen ouders en professionals bij het oplossen van problemen, maar veel liever helpen we ze problemen te voorkomen.

Vanaf 2017 komt oud- Kinderombudsman de heer Marc Dullaert met zijn kennis over en zijn inzet voor kinderrechten de Raad van Toezicht versterken. De Directie en de Raad van Toezicht van het Centrum Internationale Kinderontvoering zijn verheugd over zijn toetreding.