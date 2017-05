Amsterdam wil 50.000 woningen bouwen en nieuw opgespoten stuk Amsterdam

Na een aanbestedingstraject via Best Value, ondertekende de gemeente Amsterdam op 19 april 2017 een samenwerkingsovereenkomst met ingenieursadviesbureaus Sweco en Fugro. Deze bureaus gaan Amsterdam civieltechnisch ondersteunen bij de gebiedsontwikkelingen IJburg 2, Zeeburgereiland en Overamstel.

De ingenieursbureaus zijn reeds gestart met de voorbereiding van hun werkzaamheden. De overeenkomst loopt tot april 2021 en heeft de optie tot verlenging van vier maal één jaar. De gemeente Amsterdam schat de contractwaarde in op 1 miljoen euro per jaar.

Nieuw opgespoten land

Amsterdam heeft een enorme woningbouwopgave voor de komende jaren. In de periode 2015-2025 wil de stad minstens 50.000 woningen bouwen. Sweco en Fugro ondersteunen in drie zeer verschillende gebieden: IJburg 2, ontwikkelgebied uit nieuw opgespoten land, Overamstel als voormalig binnenstedelijk bedrijventerrein en het Zeeburgereiland met een industriële geschiedenis. Met de ontwikkeling van deze drie gebieden in het oosten van de stad kan de gemeente een deel van de benodigde woningbouw realiseren.



Marktkennis optimaal benutten Tjeerd Roozendaal, directeur Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam: “Wij willen de kennis van de markt optimaal benutten om zo innovatief en prestatiegericht mogelijk deze grootschalige uitdaging op te pakken. Naast civieltechnische ondersteuning zochten wij naar een partner waarmee we samen kennis kunnen ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld Systems Engineering, BIM en Systeemgerichte Contractbeheersing. De aanpak en zienswijze van Sweco en Fugro sluit uitstekend aan bij onze behoefte.”



Paul ten Kroode, divisiedirecteur Stad en Milieu bij Sweco: “Amsterdam bereidt zich voor op de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat deze langdurige samenwerking van de gemeente met Sweco leidt tot innovatie, efficiency en een hogere kwaliteit van de inrichting van deze bruisende wereldstad.” Peter Nelemans, directeur bij Fugro, vult aan: “Door onze kennis van het gebied en onze ervaring met werken in de regio Amsterdam te combineren met internationale, innovatieve ontwikkelingen bij Fugro, zijn we in staat een optimale bijdrage aan dit project te leveren.”

