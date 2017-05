Verwarde man probeert politiehond te wurgen, agent loopt gebroken hand op

Bij een aanhouding van een verwarde man in een woning aan de Schinnenbaan in Rotterdam, heeft een agent afgelopen zondag een middenhandsbeentje gebroken. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Man probeert politiehond te wurgen

Twee agenten waren op de melding van een verwarde, agressieve man afgekomen en het werd hen al snel duidelijk dat ze de hulp van een politiehond nodig hadden, want de verwarde man was agressief en wilde met hen vechten. De inzet van de hond maakte de verdachte ook niet rustiger want hij probeerde het dier te wurgen.

Hand gebroken

De hondengeleider kwam zijn viervoeter te hulp en wist de doorgedraaide verdachte met gepast geweld te overmeesteren. De agent liep daarbij zelf een gebroken middenhandsbeentje op. De verwarde verdachte, een man van 28, is ingesloten en voor hem wordt hulp gezocht. De gewonde agent moest naar het ziekenhuis en kon na behandeling naar huis.