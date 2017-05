OM: Gijzelaar wijkcentrum Arnhem koesterde 'diepe wrok' jegens overheid

De 57-jarige Arnhemmer, vorige week woensdag werd aangehouden na een gijzeling in het wijkcentrum aan de Rappardstraat in Arnhem, koesterde een diepe wrok jegens de overheid. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekendgemaakt.

'De man wordt dinsdag 9 mei voorgeleid bij de rechter-commissaris in Arnhem. Het OM zal daarbij vorderen dat de man in bewaring wordt gesteld. De man wordt verdacht van gijzeling dan wel wederrechtelijke vrijheidsbeneming van meerdere personen', aldus het OM.

DVD's en brief

Afgelopen dagen is de man verhoord en zijn diverse getuigen gehoord in het onderzoek. Ook is onderzoek gedaan naar de brief en de dvd’s die één van de gijzelaars van de verdachte moest afgeven aan de politie. Dat onderzoek en het onderzoek met betrekking tot de goederen die in de woning van de verdachte in beslag zijn genomen, wordt voortgezet.

'Diepe wrok'

Hoewel het OM op dit moment nog geen uitsluitsel kan geven over het precieze motief van de man, staat op basis van de eerste onderzoeksresultaten wel vast dat de man een diepe wrok koesterde jegens de overheid. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het motief van de gijzeling hierin is gelegen.