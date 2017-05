Ongeregeldheden na voetbalwedstrijd Rotterdam onderzocht

100 arrestanten reeds aangehouden

Het team, dat zondagavond al begonnen is, bekijkt de beschikbare beelden om te bezien wie er betrokken was. Ook handelt de politie, onder leiding van een officier van justitie, de zaken af tegen de mensen die zondag al werden aangehouden. Toen werden in totaal zo’n 100 arrestanten aangehouden. De zaken werden deels al zondag afgehandeld. Maandag zaten nog ruim 40 verdachten vast. Over de afhandeling van die zaken wordt zo snel mogelijk een beslissing genomen. Zondagavond zijn onder andere boetes opgelegd, en zijn mensen met een dagvaarding heengezonden.

Drie doelpunten Excelsior

Ondanks de drukte was de sfeer zondag eerst opgetogen en verwachtingsvol. Toen snel achter elkaar de drie doelpunten voor Excelsior vielen, sloeg de sfeer al snel om in teleurstelling en gelatenheid. Veruit de grootste groep voetballiefhebbers ging nog tijdens de wedstrijd weg.

Frustraties

Een groep van enkele honderden ‘fans’ kon het verlies moeilijker verkroppen en besloot de frustratie te botvieren op politieagenten, straatmeubilair en andere goederen. Relschoppers daagden de politie uit, gooiden vuurwerk, straatstenen en beledigden agenten.

ME

Toen de raddraaiers niet reageerden op waarschuwingen, besloot de ME enkele charges uit te voeren om de groepen uit elkaar te drijven. Toen ook dat geen effect had, werden ook de waterwerper, de bereden politie en de hondengeleiders ingezet.

Onacceptabel

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Het onderzoeksteam richt zich in eerste instantie dan ook op het identificeren van verdachten die gewelddadig zijn in de richting van agenten en andere personen. Bovendien wordt gekeken naar mogelijkheden om de geïdentificeerde verdachten volgend weekeinde en de maandag daarop te weren uit de omgeving van de Kuip en het centrum.

Publicatie

De eerste beelden van verdachten die niet door politiemensen worden herkend, worden voor de komende wedstrijd van Feyenoord op www.politie.nl geplaatst. Personen die betrokken zijn geweest bij de rellen, kunnen zich uiteraard te allen tijde vrijwillig bij de politie melden.