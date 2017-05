Baby terecht, verwarde man aangehouden na klopjacht in Oosterhout

De politie heeft maandagmiddag na een klopjacht een man aangehouden in Oosterhout nadat deze maandagmiddag rond 15.40 uur in verwarde toestand in Breda voor het laatst was gezien met de baby. Dit meldt de politie maandagmiddag.

St. Ignatiusstraat Breda

De politie was sinds maandagmiddag in Breda rond 15.40 uur op zoek naar de man die de baby, die in een witte deken was gewikkeld en een wit mutsje droeg, bij zich had. Hij was samen met de baby rond dat tijdstip voor het laatst gezien in de buurt van de St. Ignatiusstraat in Breda.

Politiehelikopter

De politie zette ook een politiehelikopter in in de zoektocht naar het tweetal. De politie was bang dat de man zichzelf en de baby iets wilde aandoen. Er werd een bericht verstuurd via burgernet en via facebook en twitter van de politie om uit te kijken naar de verwarde man.

Man aangehouden

Rond 17.35 uur werd de man samen met de baby ongedeerd aangetroffen in Oosterhout. De politie heeft de man aangehouden en het personeel van ambulance heeft zich over de baby ontfermd.