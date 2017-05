ProRail: Selfies op spoor zijn levensgevaarlijk!

Omdat ProRail op social media regelmatig foto's voorbij ziet komen van mensen die dicht bij of zelfs op het spoor staan om foto's van zichzelf te maken. ProRail doet een dringende oproep aan iedereen om dit nooit te doen. 'Het is levensgevaarlijk en daarnaast zorgt het voor veel vertraging', zo waarschuwt ProRail maandag.

Hoge snelheid

Een leuke fotoshoot voor opa en oma of voor jezelf: Hartstikke leuk, maar doe dit niet op het spoor! Het lijkt een vanzelfsprekend advies, maar mensen wagen nog steeds hun leven voor een leuk kiekje. Het is enkel spoor en de trein is net voorbij gereden: Het lijkt een perfect moment om even snel op het spoor te poseren voor een mooie foto. Schijn bedriegt, want er kan op elk moment een trein aankomen. Treinen rijden veelal op hoge snelheid. Zo hoog, dat je ze niet aan ziet komen met alle gevolgen van dien.

Wanneer de Meldkamer Spoor van ProRail doorkrijgt dat mensen zich illegaal op het spoor bevinden, krijgen alle machinisten op het betreffende traject het signaal om stapvoets verder te rijden. Daarnaast schakelt de Meldkamer Spoor direct de politie in om deze mensen van het spoor te halen. Zij ontvangen dan ook een forse boete.

Treinspotters

Ook krijgt ProRail regelmatig meldingen dat er treinspotters staan te fotograferen op plekken waar dit niet mag. Ook dit is levensgevaarlijk en levert net zo goed flinke vertraging op voor de reizigers in de trein. Blijf daarom achter de hekken en zet je leven niet op het spel!', aldus ProRail.