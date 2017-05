'Kwart eigenaren 'sjoemeldiesels' ondervindt problemen na software-update'

Dat blijkt uit een enquête van het AVROTROS-programma Radar onder eigenaren van een Volkswagen, Audi, Seat of Škoda. De auto is trager of heeft meer storingen.

De een betaalt vervolgens voor reparatie de volle mep, terwijl de ander een gedeelte of zelfs het gehele bedrag vergoed krijgt. Daarnaast hebben veel mensen nog geen oproep voor een software-update gehad van hun garage. Sommige garages raden de update zelfs af. Het onderzoek werd gehouden onder 1368 rijders. 638 van de 'sjoemeldiesels' had een update laten uitvoeren. De dieselauto’s geven na de update diverse problemen. Zo werd bij 57 procent de auto trager, ging bij 30 procent de EGR-klep kapot, bij 38 procent het brandstofverbruik omhoog of er zijn andere problemen, zoals met het roetfilter.