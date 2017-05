Politie vermoedt dat doodschieten Eindhovenaar (32) afrekening was

De politie sluit niet uit, dat de 32-jarige Eindhovenaar die in de nacht van zaterdag op zondag aan de Memlincstraat in Eindhoven werd doodgeschoten, slachtoffer is geworden van een afrekening in het criminele milieu. Dit heeft de politie maandag laten weten.

Onderzoek en getuigenoproep

De politie is nog steeds bezig met het onderzoek waarbij het van wezenlijk belang is dat er een goed beeld komt van de laatste 24 uur van het slachtoffer. Wat heeft hij gedaan, waar is hij geweest en wie heeft hij eventueel ontmoet? De politie doet daarom een oproep aan iedereen die het slachtoffer zaterdag 6 mei of zondag 7 mei tot 6.00 uur nog heeft gezien. Zij kunnen contact met ons opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook is het mogelijk om informatie door te geven via het tipformulier onderaan dit bericht.

Identiteit slachtoffer

'Omdat het voor het onderzoek van groot belang is dat deze informatie boven tafel komt is ook besloten om een recente foto van het slachtoffer vrij te geven en informatie over zijn identiteit. Het gaat om de 32-jarige Johan van Boxtel uit Eindhoven', meldt de politie.

'Het slachtoffer is een bekende van de politie en we sluiten dan ook niet uit dat de aanleiding voor het schietincident in het criminele milieu moet worden gezocht. Uiteraard zijn ook andere tips die kunnen helpen bij ons onderzoek welkom', aldus de politie. De politie werkt momenteel in een zogenoemd TGO met ruim 20 rechercheurs aan deze zaak.