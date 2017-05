Grote zoektocht in Amsterdam naar vermiste Sabrina Oosterbeek

In het onderzoek naar de vermissing van de 30-jarige Sabrina Oosterbeek, vindt er op dinsdag 9 mei een grote zoektocht plaats in Amsterdam-Zuidoost.

Ruim 70 politiemensen kammen een gebied uit tussen haar woning aan het Geldershoofd, de Gooiseweg, de A9 en de metrolijn. Sabrina is voor het laatst op beelden gezien toen zij in de nacht van 7 op 8 maart rond 02.45 uur haar woning verliet. Haar telefoon heeft die nacht nog uitgepeild in het gebied waar gezocht wordt. Het onderzoeksteam hoopt aanwijzingen te vinden die duidelijk maken wat er met haar is gebeurd en waar haar persoonlijke spullen zijn gebleven, zoals haar witte schoudertas en telefoon. Naast politiemensen maken ook meerdere speurhonden deel uit van de zoektocht.

Omschrijving

Sabrina Oosterbeek, geboren in 1986, kreeg als kind de diagnose borderline; een persoonlijkheidsstoornis die zich uitte door stemmingswisselingen. Ze kon bijzonder lief en grappig zijn, zo vertelt haar jongere zus maar in dezelfde mate ook boos of agressief.

Die diagnose kwam na een aantal traumatische gebeurtenissen in Sabrina’s jonge leven. Ze had daardoor ook moeite met school en in de omgang met leeftijdgenoten, maar dat verbeterde heel erg toen ze speciaal onderwijs ging volgen.

Na de basisschool ging het met Sabrina de verkeerde kant op. Ze was heel beïnvloedbaar en liep de verkeerde vrienden tegen het lijf. Op haar 14e begon ze met blowen en toen ze 17 was gebruikte ze harddrugs. Sabrina raakte ernstig verslaafd en is dat gebleven.

Nu, als 30-jarige vrouw, woont ze al jaren in de flat Gelderhoofd in Amsterdam-Zuidoost. Het contact met haar familie is prima. Eigenlijk ging het de laatste maanden relatief heel goed met Sabrina.

Verdwijning

In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 maart 2017 verlaat ze om ongeveer 2.45 uur haar woning. Ze heeft een afspraak, zegt ze tegen haar vriend. Met wie ze die afspraak heeft, zegt ze niet maar wel dat het is om haar fiets te verkopen.

Sabrina is tot nu toe niet meer thuisgekomen. Haar familie vreest het ergste: dat Sabrina overleden is, misschien ten gevolge van een misdrijf. Onderzoek door de politie lijkt ook steeds meer in die richting te wijzen.

Tussen 02.00 en 04.00 uur die nacht heeft Sabrina met haar mobiele telefoon een aantal gesprekken gevoerd. Ook met mensen die bekenden zijn van de politie. Sindsdien is er met dat toestel niet meer gebeld. Haar bankpas of ID-kaart had ze die nacht niet bij zich en er is sindsdien geen geld van haar rekening gepind.

Aangifte

Haar moeder, met wie ze gewoonlijk 3 à 4 keer per week contact had, heeft al die tijd niets meer van Sabrina vernomen. Het gebeurde wel vaker dat Sabrina een paar dagen ‘zoek’ was, maar toen er vanaf 8 maart een hele week voorbij ging, deed de familie aangifte van vermissing.

Signalement

De 30-jarige Sabrina Oosterbeek is 1.68 meter lang, heeft een zeer tenger postuur en bruine ogen. Toen ze voor het laatst werd gezien, was haar haar blond en miste ze twee voortanden. Toen Sabrina ’s nachts de flat verliet, droeg ze een zwart leren jack, een lichtgekleurde spijkerbroek en zwarte laarsjes met hoge hakken en zilveren studs. Ook had ze een witleren schoudertas bij zich.

Fietsroute

Ze vertrok op een sportieve, zwarte fiets die opvalt door zijn witte handvatten, blauwe voorband en rode achterband. Waarschijnlijk is Sabrina langs de Gaasperplas richting de wijk Reigersbos gefietst, al zou het ook kunnen dat haar route via het Mandelapark ging.

Beloning

Het onderzoek verloopt vrij moeizaam, doordat veel mensen in Sabrina’s omgeving drugsgebruikers of –dealers zijn en niet graag met de politie praten. Daarom vraagt de politie uw hulp om Sabrina te vinden. Voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak, heeft de Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam een beloning uitgeloofd van 10.000 euro.

Heeft u Sabrina sinds 8 maart 2017 gezien, neemt u dan contact op. Of misschien woont u in de buurt van het Gelderhoofd of Reigersbos en heeft u een beveiligingscamera aan uw gevel? In dat geval zou de politie heel graag uw opnamen willen bekijken.