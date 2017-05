'Utrechters staan het meest voor paal'

Utrecht staat op een derde plaats als het gaat om het aantal laadsessies voor elektrische auto’s in 2016, maar is veruit de snelste stijger met een groei van 79 procent. Landelijk is het aantal laadsessies voor elektrische auto’s in 2016 met 45 procent gestegen ten opzichte van 2015.

Dat blijkt uit analyse van Europees marktleider NewMotion van ruim 13 miljoen laadsessies over de afgelopen vijf jaar door heel Nederland. De randstad blijkt koploper ten opzichte van de rest van Nederland; voor Utrecht delen Zuid-Holland en Noord-Holland een eerste plaats.

In Utrecht werd de elektrische auto in 2016 het vaakst in de stad Utrecht opgeladen, gevolgd door Amersfoort en Houten. “Dat de meeste laadactiviteit plaatsvindt in de randstad, is op zich geen verrassende conclusie”, aldus Sytse Zuidema, CEO van NewMotion. “Een hogere populatie vraagt om meer faciliteiten. Wel zien we dat in andere regio’s de groei ook een vlucht neemt, doordat de markt zich snel ontwikkelt.”

Markt onderweg naar volwassenheid

Opvallend is dat ook over een langere periode, van 2012 tot en met nu, in de drie vooroplopende provincies de meeste laadsessies hebben plaatsgevonden. “In 2013 zag je nog groeipercentages van 500 tot ruim 900 procent ten opzichte van het aantal laadsessies van het jaar daarvoor. Inmiddels is dat, in een markt die steeds volwassener wordt, genormaliseerd.” Zo is het aantal laadsessies in Noord-Holland en Zuid-Holland, de provincies die voorop lopen als het gaat om aantal laadsessie, met 45 procent gestegen ten opzichte van 2015.

Groeiregio’s

Niet alleen het aantal elektrische auto’s op de weg stijgt, het netwerk aan laadfaciliteiten breidt parallel aan deze ontwikkeling uit. “De hoeveelheid elektrische auto’s op de weg neemt toe, met name omdat nieuwe modellen betaalbaar worden en een grote actieradius hebben. Dat vereist een grotere beschikbaarheid aan laadfaciliteiten, waardoor je ook sterke groeicijfers in regio’s ziet waar nu nog relatief weinig laadsessies plaatsvinden”, aldus Zuidema. In 2016 vonden de minste laadsessies plaats in Zeeland, bijna 19 keer zo weinig als in Zuid-Holland. Terwijl de provincie wel een groei liet zien van 43 procent ten opzichte van 2015. Het aantal laadsessies in Groningen en Drenthe, ook beide onderaan de lijst in 2016, groeiden ook fors, respectievelijk met 23 en 25 procent.