Meerdere gewonden bij groot ongeval A12, weg mogelijk tot 15.00 uur afgesloten

Hierbij zijn zeker drie vrachtwagens en meerdere personenauto's betrokken. Dit meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Volgens de politie raakten er acht mensen gewond.Enkelen moesten naar het ziekenhuis. Er is opgeschaald naar GRIP 1 ( dat betekent dat er goede afstemming tussen de hulpdiensten noodzakelijk is) en er zijn meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder twee traumahelikopters. De brandweer is druk bezig om mensen uit hun auto te bevrijden, zo weet het AD.

Het zal nog lang duren voordat de opruimwerkzaamheden zijn afgerond. De weg blijft mogelijk tot 13.00 afgesloten