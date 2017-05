'Gevonden bloedsporen in sloopauto mogelijk van Dascha Graafsma'

De politie heeft in een auto, die een paar dagen na de dood van Dascha Graafsma werd aangeboden bij een autosloperij in Hollandsche Rading, bloedsporen aangetroffen die mogelijk afkomstig zijn van het 16-jarig meisje. Dit meldt Onderzoeksleider Joey Roelofs van een particulier onderzoeksbureau aan het NH Nieuws.

Zelfmoord

Eind november 2015 werd de 16-jarige scholieren dood gevonden langs het spoor in Hilversum na een avondje stappen. De politie deed onderzoek naar de dood van Dascha en concludeerde dat het meisje zichzelf van het leven had beroofd.

Onderzoeksteam

Vader René was er niet van overtuigd dat zijn dochter zelfmoord had gepleegd en schakelde een particulier onderzoeksteam in die Team Dascha Onderzoek (TDO) oprichtte. Deze kreeg onlangs een tip dat zij opzoek moesten naar een auto die ter sloop was aangeboden. De tip zou zijn gekomen van iemand dicht bij de oude eigenaar van de auto.

Bloedsporen in auto

Het onderzoeksteam vroeg aan de sloperij of zij onderzoek mochten doen. ‘De auto zou eigenlijk een dag later vernietigd worden. Er zijn bloedsporen in aangetroffen, maar ook sporen van bleek. Alsof het weggepoetst is. In het eerste tussentijdse rapport staat dat het bloed vermoedelijk van een of twee meisjes is’, aldus Roelofs.

23-jarige man uit Maartensdijk

De auto zou door een 23-jarige man uit Maartensdijk bij de sloop zijn aangeboden omdat hij kapot zou zijn. Volgens de sloper was de auto verre van rijp voor demontage. De bestuurderstoel was verwijderd en enkele stukken bekleding weggesneden.

DNA

DNA onderzoek moet uitwijzen of het bloed daadwerkelijk van Dascha is. De informatie over de vondst komt nu pas naar buiten omdat het onderzoek enige tijd stil gelegen heeft in verband met geld gebrek. Roelofs laat aan NH Nieuws weten dat de vader van Dascha geschokt heeft gereageerd op de vondst.