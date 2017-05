Celstraf voor poging tot brandstichting in het AZC in Heerlen

De rechtbank Limburg heeft vandaag een 33-jarige Irakees veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, voor een poging tot brandstichting in het AZC waar hij verbleef en het steken van een medebewoner op 2 november 2016.

Poging brandstichting

De verdachte heeft een gasslang in de keuken van zijn unit van het AZC kapot gesneden en het uitstromende gas aangestoken en probeerde vervolgens de keuken in brand te steken, omdat hij een einde aan zijn leven wilde maken nadat zijn asielaanvraag was afgewezen. Ook heeft de verdachte een medebewoner gestoken toen die de gaskraan dichtdraaide en het vuur bluste. Dat levert een poging tot zware mishandeling op.

Vrijspraken

De officier van justitie gaat uit van een voltooide brandstichting, maar de rechtbank vindt het enkele aansteken van het uitstromende gas geen voltooid delict opleveren. De verdachte wordt verder vrijgesproken van een ander verwijt: het steken met een schaar van een medegedetineerde op 3 januari 2017.

Celstraf

De verdachte heeft het leven van zijn medebewoners op het spel gezet. Ook heeft de verdachte een medebewoner gestoken. De rechtbank gaat boven de eis uit en legt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, op. De verdachte moet tevens de schade van het AZC vergoeden.