Treinverkeer drie uur gestremd door verwarde vrouw

De politie heeft maandagavond haar handen vol gehad aan een 26-jarige vrouw uit Groningen die over het spoor liep. Na drie uur wist men de vrouw te overmeesteren.

Omstreeks half 6 kreeg de politie van een machinist van Arriva de melding van een verwarde vrouw op het spoor en hield gewapend met een mes de trein in de richting van Roodeschool tegen. In de trein zaten op dat moment circa honderd passagiers die de trein niet konden verlaten.

Onderhandelaars van de politie probeerde in contact met haar te komen bij de trein die ter hoogte van de Prinsesseweg in Groningen stil stond. Nadat dit geen effect had werd een arrestatieteam ingezet die de vrouw zonder geweld van het spoor kon krijgen.

Rond half 7 kon de trein weer rijden.