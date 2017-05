Zes mannen aangehouden voor stelen 30 BMW's

Onderzoek

Er werd een onderzoek gestart naar meerdere diefstallen van BMW’s. Met name de series 1 en 3 werden weggenomen vanaf mei vorig jaar tot en met begin 2017. In die periode werden in Noord-Nederland zo’n 30 BMW’s gestolen. Bij tien auto’s werd geprobeerd om ze te stelen of er spullen uit te halen. Tevens bleek dat de auto nadat ze werden gestolen volledig werden gedemonteerd/gestript waarna de onderdelen werden verkocht. Momenteel kunnen we zes autodiefstallen linken aan de verdachten. Er wordt niet uitgesloten dat ze verantwoordelijk zijn voor meerdere diefstallen. Het onderzoek gaat verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Inval/aanhoudingen

Na onderzoek viel de politie op maandag 8 mei een loods aan de Helmhout in Drachten een gedemonteerde BMW aangetroffen. Deze was in de nacht van zaterdag 6 mei op zondag 7 mei gestolen vanuit de Oldeholtpade

In de loods werden vijf verdachten aangetroffen. Zij werden direct aangehouden. De zesde verdachte werd even later in zijn woonplaats in Heerenveen aangehouden. Zij worden donderdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Wanneer wordt besloten dat een verdachte langer vast moet blijven zitten wordt deze voorgeleid aan de rechter commissaris. Die beslist uiteindelijk of de verdachten nog langer vast worden gehouden.